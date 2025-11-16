Vitória com emoção "de gente grande": saem os vencedores do Freio Jovem

Depois de vencer, José Inácio exibiu o orgulho brasileiro em pista. Felipe Ulbrich / ABCCC,Divulgação

A imagem não deixa dúvidas: o nome da prova é Freio Jovem, mas a emoção é "de gente grande". Ao se consagrar campeão na categoria infantil B masculina, José Inácio Oliveira Teixeira, 10 anos, vibrou com força, emoção e empunhando a bandeira do Brasil. O objeto foi empréstimo de uma amiga que treina com ele, e serviu para estampar o orgulho brasileiro: a disputa direta pelo título foi travada com um competidor uruguaio, que carregava a bandeira do país dele.

— Foi um sentimento muito especial. Tudo o que meu avô construiu, estamos tentando seguir. E essa é uma égua especial pra mim — disse à coluna José Inácio.

A fêmea a que se refere atende pelo nome de Harmonia Gamarra, e faz parte do plantel da Cabanha Harmonia, de Santa Vitória do Palmar. O criatório tem sua marca estampada na história do Freio de Ouro, principal competição da raça de cavalos crioulos. Entre outras conquistas, tem a do Freio de Ouro de Ouro de 2006, com Ganadero da Harmonia, e o de 2016, com Harmonia Temprano, que é filho de Ganadero da Harmonia.

Orgulhoso, o pai de José Inácio, Mateus Teixeira, ressalta que, mais do que uma competição, o Freio Jovem é um espaço onde são aprendidas lições importantes como o respeito, o compromisso e o aprendizado com vitórias e derrotas:

— O Freio Jovem é uma escola de vida. Dele, saíram muitos ginetes, além de ser um incentivo para essa gurizada. E tira eles da tela e coloca nessa convivência com o cavalo.

César Hax, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), organizadora da prova, completou:

— Essa turma é o futuro da raça Crioula. A maior contribuição que podem dar não é apenas para a raça, mas para a sociedade, na formação de homens e mulheres de bem.

O Freio Jovem

A prova deste ano teve a participação de 157 conjuntos, incluindo equipes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Uruguai.

As grandes finais ocorreram na tarde de sábado (15), em quatro categorias (cada uma com uma disputa só de meninos e outra só de meninas), totalizando oito: Infantil A (6 a 8 anos), Infantil B (9 a 11 anos), Juvenil A (12 a 14 anos) e Juvenil B (15 a 16 anos).