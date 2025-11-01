Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Do anonimato ao topo
Uva pouco conhecida cultivada no RS vira destaque entre os grandes vinhos do Brasil

Variedade foi uma das 16 amostras mais representativas da safra 2025, conforme a 33ª Avaliação Nacional de Vinhos

Carolina Pastl

