Uva pouco conhecida cultivada no RS vira destaque entre os grandes vinhos do Brasil

Situada em Vacaria, a vinícola Campestre é um dos empreendimentos que tem apostado na variedade. Paulo Santos / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Uma uva pouco conhecida entre os consumidores brasileiros começa a despertar o interesse de enólogos e produtores no interior do Rio Grande do Sul. É a variedade rebo, de origem italiana, criada a partir do cruzamento entre os tipos merlot e teroldego. E que apareceu em taça na 33ª Avaliação Nacional de Vinhos como uma das 16 amostras mais representativas da safra 2025 do país.

— A Avaliação Nacional de Vinhos ajuda a criar tendências. Com a visibilidade que o rebo conquistou, tenho certeza de que a uva vai ganhar mais espaço entre vinícolas e viticultores — projetou à coluna Mário Ieggli, presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), organizadora do evento.

No Brasil, a rebo chegou primeiro a Santa Catarina, em projetos de pesquisa da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), e, mais recentemente, começou a ser cultivada também no Rio Grande do Sul.

Situada em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, a vinícola Campestre é um dos empreendimentos que tem apostado na variedade. Segundo André Donatti, enólogo-chefe e gerente-geral do local, o trabalho com a uva começou há mais de uma década, em 2012, com pequenas microvinificações experimentais. Seis anos depois, o vinhedo foi implantado na propriedade da empresa. Hoje, está entre uma das 14 variedades cultivadas em 32 hectares de vinhedos.

Para Donatti, são as características da fruta que tem influenciado a expansão do cultivo no Estado:

— É uma uva de muita resistência, com cachos grandes e boa sanidade, o que permite menor uso de produtos fitossanitários. Em anos de vindima mais desafiadores, como ocorre com frequência na serra gaúcha, ela mantém uma maturação excelente e oferece resultados consistentes e elegantes.

Em taça, continua o enólogo, o resultado é um tinto de cor vermelho-vivo, com aromas de frutas vermelhas maduras, como cereja e amora. Na boca, apresenta taninos marcantes, porém equilibrados, e um perfil expressivo e elegante.