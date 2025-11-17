Um primeiro passo, mas com pouco efeito sobre volume: como o setor de carne avalia retirada de tarifa dos EUA

Donald Trump retirou a tarifa recíproca não só do Brasil. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A retirada da tarifa de reciprocidade, de 10%, dos EUA, sobre itens como a carne é vista pela indústria brasileira como “um primeiro passo”. Ainda assim, não deve ter efeitos significativos sobre volume.

Primeiro, porque a derrubada vale para todos os países para os quais a taxa foi aplicada. E, como seguem os 40% "punitivos" do Brasil, permanece a desvantagem.

— Ajuda, mas não refletirá em altas exportações, porque a taxa ainda é muito alta — pondera Ivon Silva, presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes do RS (Sicadergs).

Coordenador do Nespro/UFRGS, Júlio Barcellos também entende que essa retirada “não afetará os volumes, “especialmente do RS”.