RS inicia teste no Brasil de app que digitaliza documentos e agiliza crédito rural

A ferramenta será inicialmente testada em 70 municípios do Rio Grande do Sul. Emater / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Um novo aplicativo chamado “Meu Imóvel Rural” promete modernizar a rotina do agricultor gaúcho e facilitar o acesso ao crédito rural e à regularização fundiária e ambiental. O lançamento ocorrerá durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que começa na próxima segunda-feira (10), em Belém, no Pará. E o Rio Grande do Sul é o Estado que iniciará os testes da tecnologia nos próximos dias no Brasil.

O aplicativo substitui a antiga “pastinha” de documentos físicos que os produtores mantinham em casa, reunindo informações essenciais como Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

Fruto de parceria do governo federal com a Emater, a ferramenta será inicialmente testada em 70 municípios do Rio Grande do Sul, incluindo a região de Lajeado e municípios da Serra e do Vale do Caí. O foco inicial será municípios atingidos pelas enchentes de maio de 2024, onde muitos produtores perderam documentos físicos.

De acordo com Alano Thiago Tonin, assistente técnico regional de Crédito da Emater de Lajeado, o aplicativo nasceu da necessidade de integrar em um só lugar documentos que antes ficavam espalhados, muitas vezes dificultando o acesso ao crédito.

— O objetivo é transformar o processo físico em digital, facilitando a gestão da propriedade e garantindo que os produtores possam acessar recursos de forma mais ágil e segura.