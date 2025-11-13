RS está com cadastro aberto para projeto-piloto de rastreabilidade de bovinos

Kit de rastreabilidade inclui brinco, boton com chip e bastão de leitura. Márcio Madalena / Arquivo pessoal

Com a meta de se antecipar à obrigatoriedade da implementação, o Rio Grande do Sul avança no projeto-piloto de rastreabilidade de bovinos e bubalinos. A Secretaria Estadual de Agricultura está com o cadastro aberto para produtores interessados em participar dessa etapa.

— Começou a chegar muita demanda (de produtores interessados) e decidimos abrir inscrições — conta Márcio Madalena, secretário-adjunto da Agricultura.

A proposta, nesta etapa do piloto, segue sendo trabalhar com 50 propriedades. Os participantes terão acesso a um kit de rastreabilidade, que inclui um brinco e um boton com chip. A escolha, a partir do cadastro de inscritos, levará em consideração o perfil da propriedade (se é de cria, recria, etc.), a movimentação e a localização geográfica.

— A ideia é ter todos os perfis, e fazer com que o piloto sirva de estímulo para a adesão futura — explica Madalena.

O lançamento do projeto-piloto de rastreabilidade foi na Expointer, com duas projeções de encerramento: na Expoleite/Fenasul em maio do ano que vem ou na Expointer. O plano estadual deverá ser lançado somente após o fim do período de experiência, em que serão conhecidos desafios e melhorias a serem feitas.

O Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (PNIB) prevê a implementação por etapas, passando a rastreabilidade a ser obrigatória a partir de 2033. Os anos de 2025 e 2026 servem para a organização dos sistemas. O programa também dá autonomia para os planos estaduais, que podem antecipar prazos e criar novas regras. E é o que o RS pretende fazer.

Na próxima semana, também devem ser definidas datas de seminários a serem realizados pelo Estado, para levar aos pecuaristas informações detalhadas sobre o projeto.