Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Apesar da chuva
Notícia

RS dá início à colheita de tabaco com expectativa positiva para a safra

No último ciclo, 2024/2025, o Estado colheu 303 mil toneladas de folhas

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS