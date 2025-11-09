RS dá início à colheita de tabaco com expectativa positiva para a safra

A colheita da safra passada no Rio Grande do Sul envolveu 69 mil produtores, distribuídos por 206 municípios. Tadeu Vilani / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A colheita do tabaco no Rio Grande do Sul foi oficialmente aberta em Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo. Apesar da cerimônia ter mudado de local devido ao grande volume de chuva registradas na sexta-feira (7), que impossibilitou a realização do evento na propriedade da família Barros, em São José da Reserva, Santa Cruz do Sul, o clima otimista em relação à safra se manteve. A celebração foi realizada no pavilhão da agricultura familiar, no Parque da Expoagro Afubra.

Marcilio Drescher, presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), destacou que a projeção da safra será concluída ainda neste mês, mas, até o momento, os números estão dentro das expectativas:

— É uma safra quase normal, com quebras localizadas devido ao excesso de frio.

Na safra 2024/2025, a produção de tabaco na região Sul do país atingiu quase 720 mil toneladas, conforme dados da Afubra. O Rio Grande do Sul foi responsável por 42% dessa produção, com 303 mil toneladas colhidas por 69 mil produtores, distribuídos por 206 municípios. O setor gerou R$ 6,2 bilhões em receita para os produtores gaúchos.