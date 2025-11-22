Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Tarifa derrubada
Retomada do mercado americano pode "turbinar" momento da carne bovina brasileira (e gaúcha)

Expectativa de retomada do mercado junto com a demanda aquecida de final de ano pode ter levar à melhora de preços

