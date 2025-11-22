Retomada do mercado americano pode "turbinar" momento da carne bovina brasileira (e gaúcha)

No mês de outubro, exportações Jonathan Heckler / Agencia RBS

É a expectativa trazida pela "retomada" do fluxo para o mercado americano o efeito positivo mais imediato da derrubada da tarifa sobre a carne bovina brasileira. Esse ingrediente, somado a outros locais, promete valorizar a proteína no país e no Rio Grande do Sul.

Coordenador do Nespro/UFRGS, o professor Júlio Barcellos lembra que o momento atual é diferente do que havia quando a tarifa adicional de 40% foi anunciada. Naquele momento, as incertezas tiveram como efeito uma queda nos preços da arroba do boi no Brasil (e do boi gordo, em menor proporção, no Rio Grande do Sul):

—Foi muito mais pelos sinais de que poderia haver uma crise no setor, gerou uma incerteza nos mercados. Sem afetar diretamente a oferta e a demanda em termos gerais.

Agora, começa a haver a reversão do ciclo pecuário, com a retenção de fêmeas no Brasil Central como um todo. E que chega também, em outra proporção, ao RS. Há de se considerar também a demanda local por carne bovina (que cresce no período de final de ano) e a abertura de mercados alternativos por conta do tarifaço.

— Esperamos que, com esse cenário, em uma virada de ciclo, possa ter alguma repercussão (a derrubada do tarifaço), não necessariamente neste momento, mas nos próximos 30 dias. Com a perspectiva de entrarmos em 2026 com um crescimento de preços na arroba do boi — completa Barcellos.

Para a indústria nacional, a retomada representa a possibilidade de recuperar a receita perdida. Dados compilados pela Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) mostram que entre agosto e outubro, as vendas totais para os Estados Unidos caíram 36,4%, resultando em perdas estimadas em US$ 700 milhões.

Efeito que também se repetiu no Rio Grande do Sul. Em outubro, as exportações do produto in natura, por exemplo, ficaram zeradas.

Em nota, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec) pontuou que "a reversão reforça a estabilidade do comércio internacional e mantém condições equilibradas para todos os países envolvidos, inclusive para a carne bovina brasileira".

— O Brasil é um fornecedor que não se pode desprezar. É difícil ficar sem carne brasileira — completa Ivon Silva, presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados do RS (Sicadergs).

Assessor de Relações Internacionais da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), Renan Hein dos Santos avalia que a pressão inflacionária nos EUA destravou o processo de negociação.

— É uma vitória do bom senso, com um pouco de pressão da realidade. Quando começou, cravamos que era um tiro no pé da economia americana — pondera.

