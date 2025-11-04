Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Cobertor curto
Notícia

Recursos para renegociação de produtores atenderão, em média, 20% da demanda do RS, aponta Farsul 

Dado foi levantado em reunião com instituições financeiras, com base no montante a que cada uma terá acesso no Estado

