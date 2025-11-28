“Queremos mostrar ao produtor que industrializar traz ganhos”, diz presidente do setor de óleos vegetais

André Nassar é presidente-executivo da Abiove. Gisele Loeblein / Agencia RBS

À frente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), o presidente-executivo André Nassar tem se dedicado a convencer produtores rurais de que a industrialização pode ser também um caminho economicamente vantajoso para a safra brasileira. O assunto marcou o 3º Congresso Cerealista Brasileiro, encerrado nesta sexta-feira (28), no município de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e foi pauta do Campo e Lavoura, da Rádio Gaúcha, neste domingo (30).

Explica, primeiro, esse trabalho de convencimento, André.

O que queremos mostrar é que, à medida que a indústria cresce, vai começar também a gerar valor para a soja. Dependendo do período do ano, financeiramente paga mais pelo grão, sobretudo no segundo semestre. Então, queremos mostrar para o produtor que industrializar é algo que vem em benefício dele. Os produtores pensam que se industrializa mais, mais a indústria fica com margem do negócio, diferente da exportação. Mas, na prática, tem menos visibilidade, porque, com a industrialização, se exporta farelo, óleo, etc.

E como desmonta esse raciocínio?

Tem que explicar, tem que mostrar quanto de valor a industrialização gera. O produtor tem que começar a perceber que, no momento que vai vender, a indústria tem mais apetite para pagar pela soja no segundo semestre.

Hoje, um terço da soja produzida é esmagada no Brasil, mas há potencial para chegar a 40%.

Se crescermos com a mistura de 25% de biodiesel, mais SAF (sigla em inglês para Combustível Sustentável de Aviação), mais combustível marítimo, vamos esmagar proporcionalmente mais a nossa produção. Pode chegar a esse 40% em 10 anos.

E é cedo para sonhar com o mercado externo de biocombustível?

Não. Nós estamos trabalhando para isso. Ou biocombustível ou próprio óleo certificado para que alguém faça ou SAF ou HVO em outro país. Mas não é isso que queremos, não. Queremos fazer aqui.

Na COP30, recém encerrada, havia uma expectativa com relação à transição energética. Qual é a sua avaliação?

São duas coisas. Primeiro, o governo queria emplacar uma declaração indicando quadruplicar o consumo de energias renováveis, e biocombustível estava ali no meio. Vinte países aderiram, podia ter sido mais. E a segunda, já dentro da negociação, era ter aprovado o Roadmap para a eliminação dos combustíveis fósseis. E isso o governo não conseguiu. Ficou na mão do presidente da COP30. Essa foi a decepção principal. O ideal era se tivesse sido aprovado esse Roadmap.

E isso compromete o avanço do uso de biocombustíveis?

Não. Mas imagina que bom seria uma declaração dizendo que tem que eliminar combustíveis fósseis daqui a, sei lá, 50 anos que fosse. Politicamente, para nós, era muito melhor ter esse objetivo. Porque iria desestimular investimento em fósseis e atrair mais investimento em renovável.

Há um senso comum de que se produzir energia, estará se tirando matéria-prima para comida.

Foi criado um discurso que não tem comprovação em estudos. Foi feito um trabalho muito bom por uma professora do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Ela fez uma revisão de 50 documentos, textos científicos publicados em revistas internacionais, e não identificou a competição energia versus alimentos. Quem fala isso, está falando com base em uma premissa, não em evidências. Além do que, temos as evidências: soja produz o farelo, o farelo é comida.