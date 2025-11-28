Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Na casa legislativa gaúcha
Notícia

Projeto que libera verba do Irga para o setor gera embate e deve receber emendas de última hora

Bancada do PT da Assembleia Legislativa deve apresentar nesta sexta-feira (28) alterações ao texto protocolado pelo governo do Estado

Carolina Pastl

