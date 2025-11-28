Projeto que libera verba do Irga para o setor gera embate e deve receber emendas de última hora

Audiência pública foi presidida pelo deputado Felipe Camozzato. Lucas Kloss / ALRS/ Divulgação

Antes de entrar na fila para votação na próxima terça-feira (2) na Assembleia Legislativa, o projeto de lei que permitirá uso de recursos do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) para ações de apoio ao setor produtivo foi tema de audiência pública na quinta (27). O PL472/2025, do Executivo, na prática, permitirá que os recursos provenientes da taxa (cobrada por saca de arroz) possam ser utilizados no financiamento, na subvenção ou no auxílio de programa, projetos e ações. O documento tramita em regime de urgência, mas tem divergências entre os parlamentares da casa legislativa.

Para o deputado estadual Felipe Camozzato, que presidiu o encontro, houve consenso em relação à aprovação do projeto:

— Melhor garantir a aprovação para depois debater questões sobre recurso, duração, enfim, detalhes posteriores.

Denis Dias Nunes, presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Federarroz-RS), entende que a medida é importante para aliviar a crise que o setor enfrenta, marcado por cotações em queda do cereal:

— Foi uma reunião esclarecedora, para colocarmos todos da cadeia na mesma página. O objetivo é viabilizar mecanismos que possam permitir algum tipo de subvenção ao setor, não desestruturar o Irga.

O deputado estadual Zé Nunes, no entanto, informou que a bancada do Partido dos Trabalhadores apresentará nesta sexta emendas.

— O limite no volume de recursos a ser utilizado e a aprovação do uso pelo conselho do Irga são algumas das alterações que estão sendo desenhadas — adiantou o parlamentar à coluna.

Mauro Correia, vice-presidente da Associação Beneficente dos Funcionários do Instituto Rio Grandense do Arroz (Abfir), vê o projeto com preocupação.

— O projeto é abrangente, não especifica valores e deixa margens periosas sobre os recursos da autarquia.

Conforme o PL, os recursos devem ser utilizados em duas frentes: uma de apoio, com investimento de R$ 20 milhões, destinado a uma espécie de bonificação para operações de venda externa do arroz (outros Estados e exportação). O outro, o aporte de R$ 18 milhões, para auxílio a produtores afetados pela catástrofe climática de 2024 — a estimativa é de que seriam em torno de 1,8 mil agricultores.