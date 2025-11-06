Produtor já pode vender arroz para o governo federal; compra total é de até 137 mil toneladas

Neste momento, nova safra do RS está em período de plantio Mateus Bruxel / Agencia RBS

Uma das medidas de apoio anunciadas para o arroz está em vigência. A compra do produto para estoques da União, a chamada Aquisição do Governo Federal (AGF), já pode ser acessada. Conforme a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), até 137 mil toneladas podem ser negociadas na modalidade, que terá um aporte de R$ 200 milhões. A estimativa é de que 700 produtores sejam contemplados.

A ferramenta busca garantir o preço mínimo estabelecido para a saca de 50 quilos, que é de R$ 63,64 para a safra colhida neste ano. Na quarta-feira (05), a cotação de mercado estava em R$ 55,73. É 12,4% abaixo do mínimo e 52,7% menor do que em igual dia de 2024.

— Essa é mais uma iniciativa em apoio ao setor produtivo, que atualmente enfrenta um cenário de desvalorização do arroz no mercado — pontuou o presidente da Coanb, Edegar Pretto.

Para poder realizar a venda, o agricultor deve estar no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican) e procurar a regional da Conab no Estado para orientação sobre o preenchimento dos formulários necessários. Foi estabelecido um limite de venda de 189 toneladas por produtor, o que equivale 3.780 sacas de 50 quilos.

Outros R$ 100 milhões serão aportados para os prêmios de escoamento de produção (PEP e Pepro) que deverão ser realizados ainda em novembro.

Saiba mais

Para participar da Aquisição do Governo Federal (AGF), o produtor deve estar cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican)

O produto deve atender aos padrões estabelecidos e poderá ser estocado em armazéns próprios da Companhia ou em unidade armazenadora credenciada pela estatal



