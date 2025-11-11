Preço do ovo atinge o menor nível do ano: o que esperar nos próximos meses

Movimento de queda também foi sentido em Porto Alegre. Africa Studio / stock.adobe.com

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Depois da disparada até meados de 2025, o preço do ovo agora inicia uma trajetória de redução. A caixa com 30 dúzias de ovos brancos atingiu, em média, R$ 128 em Bastos (SP) — uma das principais regiões produtoras do país —, em outubro. Foi o menor patamar do ano até o momento.

O movimento de queda, no entanto, não é exclusividade paulista: a retração aparece em todas as praças acompanhadas pelo Cepea/Esalq-USP, incluindo Porto Alegre, onde o recuo também foi sentido no atacado.

Segundo a pesquisadora Claudia Scarpelin, o cenário é resultado do compasso mais lento nas vendas e da demanda desaquecida — um comportamento típico de início de mês:

— Com as negociações mais paradas, aumentou a pressão das redes atacadistas e varejistas por descontos, o que acabou intensificando a desvalorização.

Os ovos vermelhos também seguiram a mesma trilha. A caixa registra média de R$ 145, abaixo dos R$ 149 e R$ 164 observados em agosto.

Até o fim do ano, Claudia aposta em um mercado mais equilibrado, considerando todo o Brasil:

— A tendência é de preços estáveis, talvez com leve retração. Tudo vai depender da dança entre oferta e demanda pela proteína.

A nível Rio Grande do Sul, o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), José Eduardo dos Santos, enxerga de forma diferente. Para ele, poderá haver "um realinhamento" de preço, para cima:

— O verão deve ser rigoroso, o que pode influenciar na oferta, houve a reabertura do mercado do Chile, o que deve ampliar os embarques. As festas de final de ano também influenciam em uma demanda maior.

Anteriormente, o preço disparou em razão do calor excessivo do último verão, que influenciou na produtividade das granjas, a influenza aviária nos Estados Unidos, que mobilizou embarques da proteína brasileira para o país americano, e o momento de recuperação, após a doença de Newcastle e gripe aviária no Rio Grande do Sul.