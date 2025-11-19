Por que o plantio de soja está atrasado no Estado (e o que isso quer dizer)

Até agora, 22% dos 6,7 milhões de hectares previstos foram semeados. Emater / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Principal cultivo da safra de verão, a soja está com o plantio atrasado no Rio Grande do Sul. De acordo com o último informativo conjuntural da Emater, o atraso chega a 23 pontos percentuais se comparado com a média das últimas cinco safras. Até a última semana, 22% dos 6,7 milhões de hectares haviam sido semeados com o grão.

Assistente técnico em culturas da Emater, Alencar Rugeri diz que há uma série de fatores que explicam esse cenário. A começar pelo atraso do plantio de trigo.

— É um efeito em cascata. O período de chuva persistente lá atrás empurrou para o final da janela o plantio de trigo e, consequentemente, a safra de soja. Porque o mesmo produtor que planta trigo planta, depois, soja — detalha Rugeri.

As condições climáticas instáveis nas últimas semanas e o endividamento rural também são fatores, continua o assistente técnico, que ajudam a explicar o atraso na semeadura.

Mas, afinal, qual o problema?

O principal problema, pontua Rugeri, é o risco, que aumenta:

— Ao concentrarmos o plantio em determinadas janelas, concentramos, posteriormente, todo o desenvolvimento da safra. Ou seja, boa parte da produção se desenvolve junta e pode ser perdida junta.

Por ora, no entanto, o atraso pode não ser um fator de preocupação em razão da previsão de La Niña. O fenômeno, que, aqui no Estado, influencia no regime de chuva, ocasionando estiagem, deve ocorrer até janeiro. E a previsão é de que a fase que delimita a produtividade da safra de soja no Estado se concentre entre janeiro e fevereiro — ou seja, depois disso.