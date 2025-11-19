Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

2025/2026
Notícia

Por que o plantio de soja está atrasado no Estado (e o que isso quer dizer)

De acordo com a Emater, o atraso chega a 23 pontos percentuais se comparado com a média das últimas cinco safras

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS