Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Colheita cheia, bolso vazio
Por que apesar de boa em volume, safra de trigo no RS pode deixar prejuízo de cerca de R$ 600 por hectare 

Alerta vem da Fecoagro-RS, considerando média de 50 sacas por hectare; colheita chegou a 60%, segundo a Emater

Gisele Loeblein

