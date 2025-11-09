Piscicultura ganha retrato inédito e mostra força para virar novo motor do agro gaúcho

Os dados apontam que uma fatia importante da produção ainda é para consumo próprio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A piscicultura gaúcha começa a ganhar contornos mais precisos. Um levantamento inédito, apresentado nesta sexta-feira (7) durante o 7º Dia do Peixe, em Bom Retiro do Sul, traçou um retrato detalhado da atividade no Rio Grande do Sul e reforçou o potencial de crescimento do setor. O estudo, elaborado pela Emater em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), identificou 41,7 mil piscicultores no Estado — sendo 3,9 mil produtores comerciais, 24,7 mil familiares e 13 mil voltados ao autoconsumo.

Conforme o chefe da Divisão de Pesca e Aquicultura da SDR, Marlon Arenhardt, o diagnóstico é o primeiro realizado em todo o território gaúcho com metodologia padronizada:

— A ideia é repetir o levantamento a cada dois anos, para acompanhar a evolução da atividade e direcionar políticas públicas e ações de extensão rural.

O estudo foi construído em duas etapas — a primeira com informações gerais fornecidas pelos municípios, e a segunda com entrevistas a produtores, para caracterizar os sistemas de produção e o perfil dos piscicultores. Os dados apontam ainda que uma fatia importante da produção ainda é para consumo próprio, reflexo da tradição da piscicultura como ferramenta de segurança alimentar nas propriedades familiares.

— A piscicultura familiar cumpre um papel social importante, mas há espaço para ampliar a produção comercial, com investimento, qualificação e regulamentações adequadas — analisa ainda Arenhardt.

Desafio da qualificação e da organização

Durante o evento, que integra a programação da 1ª Feira Estadual de Aquicultura (Aquibom), o extensionista da Emater e zootecnista João Sampaio destacou que o Estado ainda produz cerca de 14 mil toneladas de peixes por ano, número bem inferior ao do Paraná, que ultrapassa as 170 mil toneladas, segundo dados do IBGE.

O diagnóstico também revelou aspectos socioeconômicos: 28% dos piscicultores têm entre 55 e 64 anos, 34% produzem apenas para o consumo da família e 64% dos produtores — formais ou informais — não têm formação específica na área.

— Há muita vontade de fazer o melhor, mas também certa limitação técnica. A qualificação é essencial para o avanço do setor — afirmou o coordenador da Aquibom, Mauro Hauschild.

Para o extensionista Diego de Oliveira, da Emater, a feira e o evento do Dia do Peixe têm um papel estratégico:

— O objetivo é provocar uma virada de chave na aquicultura regional, incentivando a organização dos produtores e mostrando que a piscicultura pode ser uma alternativa viável e rentável de diversificação de renda.

A SDR e a Emater pretendem detalhar os resultados do diagnóstico por região, o que permitirá identificar gargalos e potencialidades em diferentes realidades do Estado.