Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Potencial de crescimento
Notícia

Piscicultura ganha retrato inédito e mostra força para virar novo motor do agro gaúcho

Estudo elaborado pela Emater e pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural identificou 41,7 mil piscicultores no Estado

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS