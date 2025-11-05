Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Tamanho do impacto
Notícia

“Perder um cliente tão consolidado é ruim”, diz assessor da Farsul sobre o tarifaço dos EUA

Renan Hein dos Santos explicou ao Campo e Lavoura da Rádio Gaúcha os efeitos da medida para o RS

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS