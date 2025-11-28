"Perdemos uma grande oportunidade de avançar mais", diz presidente da Be8 sobre a COP30

Erasmo Carlos Battistella é CEO e presidente da Be8. Leonardo Silveira / Divulgação

Em um momento em que a transição energética ganha ritmo e pressiona por soluções sustentáveis, o setor de biocombustíveis vive um ponto de inflexão no Brasil. À frente da maior produtora nacional de biodiesel, a Be8, sediada em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, o CEO e presidente Erasmo Carlos Battistella detalhou à coluna projetos futuros no segmento durante o 3º Congresso Cerealista Brasileiro, que segue até sexta-feira (28), no município de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Confira trechos da entrevista abaixo.

O que é a Academia do Biodiesel que acaba de ser lançada?

Surgiu em uma visita que a Acebra (Associação das Empresas Cerealistas do Brasil) e a Acergs (Associação das Empresas Cerealistas do Rio Grande do Sul) fizeram à Be8, em Passo Fundo. Lá, começamos a falar sobre vários assuntos. Neste diálogo, surgiram muitas dúvidas sobre quanto biocombustível podemos utilizar nas máquinas agrícolas, como cuidar dos biocombustíveis. Tivemos uma mudança muito grande nos últimos 20 anos em tecnologia de máquinas e no que diz respeito aos combustíveis: redução de enxofre no diesel, aumento de percentual de biodiesel. Tudo isso precisa ser explicado para os consumidores. Então, fizemos essa parceria para que criarmos cursos online sobre o assunto. Esses cursos devem começar a ir ao ar a partir de março.

Quem é o público-alvo?

O público-alvo é, principalmente quem utiliza combustível, diesel, biodiesel. O agricultor, o transportador também, para que tirarmos dúvidas e levarmos a informação correta. Temos visto muita desinformação. Serão em torno de oito episódios que vamos construir com a Atitus (instituição de ensino privada em Passo Fundo).

Com relação à Acebra, vocês assinaram um termo de cooperação para o fomento dos cereais de inverno. Qual é a ideia?

Assinamos essa parceria com a Acebra/Acergs para aumentar a produção de cereais de inverno para a produção do etanol. Estamos fazendo um grande investimento em uma nova fábrica em Passo Fundo e temos como cronograma finalizá-la no ano que vem. A próxima safra colhida de trigo e triticale será a primeira que vamos utilizar como matéria-prima. Então, queremos, através da força dos cerealistas, desenvolver uma cadeia de fomento para aumentar a produção de trigo e triticale com foco em produção de etanol. Nós entraremos com um pacote tecnológico e a garantia da compra a partir do próximo ano.

Uma dúvida que sempre surge quando se fala na utilização de cereais e grãos para a produção de biocombustível é se vai deixar de se produzir alimento, como se fossem coisas opostas.

Não há competitividade entre alimentos e biocombustíveis. Eles são complementares. Por quê? Vou pegar o exemplo dessa nova unidade que estamos construindo em Passo Fundo. De um grão de trigo, vamos produzir o glúten vital, que é uma proteína, alimento humano. Nós vamos produzir o etanol, que é energia renovável, biocombustível. Nós vamos produzir o DDG, que é farelo, alimento animal. E ainda vamos purificar o gás carbônico, que é um gás de efeito estufa.

A decisão do produtor de entregar o seu produto para a indústria de biocombustível deve ser feita no plantio ou pode ocorrer até o final da safra?

Pode ser feita no momento do plantio, mas uma parte do cereal não precisa. Parte da matéria-prima virá direto de grandes e médios produtores, via cerealistas. Mas uma parte nós vamos comprar do mercado, como compramos soja para a produção do biodiesel.

Ficou um sentimento de frustração com o final da COP30?

Todas as COPs têm pequenos avanços. Fico com o sentimento de que perdemos uma grande oportunidade de avançar mais, principalmente o Brasil. Gastamos muito tempo discutindo coisas internas ao invés de estarmos mais unidos, apresentando mais coisas positivas do Brasil.