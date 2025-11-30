Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

No mapa das taças
Os oito vinhos gaúchos que ganharam ouro no concurso de maior prestígio da Itália

Merano Wine Festival, realizado na comuna de Merano, região do Alto Ádige, revelou a lista anual dos WineHunter Awards

Carolina Pastl

