O vinho gaúcho que "cai bem" para o planeta

Tauê Hamm, agrônomo que presta assessoria à vinícola Guatambu, fazendo a coleta de solo. Gabriela Potter / Arquivo Pessoal

Na Campanha, um vinhedo de 20 hectares está ajudando o planeta a respirar melhor. Literalmente.

A vinícola Guatambu, em Dom Pedrito, acaba de conquistar um feito inédito no Brasil — e raríssimo no mundo: o título de “carbono negativo”. Em outras palavras, o vinhedo da família Potter não apenas neutraliza suas emissões de carbono, como remove mais gases de efeito estufa da atmosfera do que libera.

No universo da vitivinicultura, só outras três vinícolas alcançaram esse patamar: a espanhola Família Torres, a americana Jackson Family Wines e a australiana Wakefield Wines.

— Ficamos muito felizes. Esperávamos ser Carbono Neutro, mas o resultado veio melhor: somos Carbono Negativo — conta Gabriela Potter, engenheira agrônoma e enóloga.

O estudo foi conduzido pela empresa Agrotema, liderada por Rogério Melo, especialista em sustentabilidade agrícola. Levou meses e envolveu medições detalhadas, da lavoura à taça. Foram avaliadas as emissões da fase agrícola — desde o preparo do solo até o transporte das uvas — e as emissões industriais, como o consumo de energia, refrigeração e transporte.

— É algo completamente fora do comum. No caso da Guatambu, o sequestro de carbono foi maior que as emissões. Isso significa que tanto o vinhedo quanto o vinho produzido pela família Potter ajudam o planeta a respirar — confirma Melo, que vai apresentar os dados durante a COP30, em Belém, no Pará.

Do solo à taça: um ciclo completo

A Guatambu cultiva seus vinhedos desde 2003 sobre um solo que já nascia rico — com 3,5% de matéria orgânica, um indicativo de solo vivo e fértil. O que se fez, explica Gabriela, foi manter essa vida ativa "com práticas regenerativas":

— Aplicamos microorganismos, compostos orgânicos, extratos de algas. É um ecossistema equilibrado: microorganismos competem entre si, fortalecem o solo e as parreiras. A natureza faz o resto.

Além disso, no inverno, ovinos da raça texel entram nas entrelinhas dos vinhedos para o pastoreio — aliás, estas com plantas de cobertura, que capturam carbono da atmosfera e devolvem nitrogênio ao solo.

— Eles controlam o mato, adubam o solo e, depois, sua carne é usada na gastronomia do enoturismo da vinícola. É um ciclo completo.