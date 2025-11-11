O vinho gaúcho com a cara da Amazônia que será servido durante a COP30

Estampa, criada pela artista carioca Lu Mourelle, retrata uma mulher indígena. Lucia Porto / La Grande Bellezza e Brasil de Vinhos/ Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Literalmente com a cara da Amazônia estampada no rótulo, um vinho produzido a partir de uvas da serra gaúcha é um dos protagonistas à mesa da COP30, em Belém, no Pará. É o Inaiá, da vinícola La Grande Bellezza, de Pinto Bandeira, desenvolvido especialmente para a conferência.

A bebida foi escolhida pelo chef Saulo Jennings para integrar o cardápio de sua rede de restaurantes e hotéis Casa do Saulo. Também vai harmonizar almoços e jantares com delegações internacionais durante o evento, que se estende até o dia 21 de novembro. Jennings é embaixador da culinária brasileira na ONU e responsável pelo buffet de várias delegações estrangeiras.

— Estamos muito emocionados. É um momento muito especial para valorizarmos a força feminina e a cultura indígena, conectando a produção gaúcha à Amazônia e à sustentabilidade — destacou Cristiana Petriz, uma das proprietárias da vinícola, à coluna.

O nome Inaiá, em tupi, significa tanto palmito quanto palmeira, evocando uma árvore amazônica de frutos oleaginosos e caule espinhoso que representa uma entidade feminina poderosa e protetora na cultura local.

— Na sociedade tupi, dar nomes de elementos da natureza é uma forma de honrar sua importância e essência — explica Cristiana.

O rótulo foi feito em duas versões: um branco, com a variedade chenin blanc, e um tinto, com merlot. Já a estampa, criada pela artista carioca Lu Mourelle, retrata uma mulher indígena, seguindo a tradição da vinícola de valorizar figuras femininas em seus rótulos. A ideia surgiu em parceria com Ana Luna, sommelier e embaixadora dos vinhos em Belém, que buscava um branco leve, sem passagem por barricas, harmonioso com a gastronomia e o clima da região.