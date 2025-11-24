O vinho dos Campos de Cima da Serra que "sobreviveu" às chuvas de 2024 

Foram produzidas 3.197 garrafas com a variedade que resistiu às chuvas. Rodrigo Sozo / Aequivo pessoal

O nome e o rótulo do vinho Sobrevivente, da família Sozo, carregam uma história de superação às chuvas em excesso registradas em 2024 no Estado. As 3.197 garrafas de edição única foram produzidas com uvas da variedade montepulciano, na propriedade da família, em Monte Alegre dos Campos, nos Campos de Cima da Serra, que resistiram a sete dias de chuva torrencial.

— O nome veio informalmente. Não foi um vinho planejado. Tentamos colher a uva antes, mas não conseguimos — conta Rodrigo Sozo, que administra a Sozo Vinhos ao lado do pai, José Sozo.

A variedade montepulciano, de origem italiana, tem colheita tardia. Rodrigo explica que a primeira safra, em 2023, foi colhida no início de maio. No ano passado, em 29 de abril, ao ver que a previsão do tempo indicava muita chuva pela frente, a família decidiu colher no dia 30. Mas não deu tempo. Foram sete dias de chuva torrencial:

— Quando abriu o tempo, fizemos uma colheita seletiva. Aproveitamos 70% (das uvas).

O vinho teve método de fermentação natural, mais uma forma de deixar a bebida "a mais pura expressão da natureza, do clima".

A arca de Nóe que aparece no rótulo também tem relação com a história da safra. Rodrigo lembra que, depois de passar pelo momento de incerteza, fizeram uma brincadeira dizendo que a uva colhida tinha sido "colhida pela equipe do Noé".

— Começamos, então, a visualizar o trabalho do Ronaldo — acrescenta Rodrigo, sobre o cartunista Ronaldo Cunha Dias, que assina o rótulo.

Dobradinha com o rótulo Sobrevivente, vem a espumante Celebrate, também com ilustrações do Ronaldo. Feita com uvas chardonnay, vem para representar a celebração do grande desafio superado com a colheita.

Cartunista Ronaldo assina os rótulo Sobrevivente e Celebrate. Rodrigo Sozo / Aequivo pessoal