Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Fora do equilíbrio
O que fez o preço do leite cair (e por que esse é o barato que pode sair caro) 

Valor na Região Metropolitana em outubro é R$ 0,70 menor do que em julho, segundo dados da Sefaz-RS

