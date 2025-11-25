O que está fazendo o preço do cordeiro chegar a patamares históricos no RS

A carne de cordeiro tem sido procurada em polos gastronômico. Félix Zucco / Agencia RBS

O momento de preços históricos para o cordeiro no Rio Grande do Sul promete aguçar os sentidos dos produtores no Estado. Indicadores apontam médias de R$ 12,15 (dado semanal, da Emater) e R$ 13,08 (em outubro, conforme o Cepea/Esalq-USP). Na prática, no entanto, o mercado já registra patamares superiores.

O médico veterinário e consultor Daniel Barros afirma que há variações entre R$ 13 e R$ 15 o quilo, com uma média ficando em R$ 14. Nominalmente, valores recordes. E a principal explicação vem da diferença entre oferta e demanda.

— É em função da redução de rebanho (no RS). E um dos principais fornecedores, que é o Uruguai, também reduziu — explica Barros.

Elisabeth Lemos, coordenadora da Câmara Setorial da Ovinocultura da Secretaria Estadual de Agricultura e da comissão de ovinos da Farsul, pontua que há, hoje, uma grande demanda pela carne de cordeiro, principalmente de nichos gastronômicos nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília:

— Como não temos quantidade suficiente para suprir esse mercado, os preços sobem e acaba valorizando bastante a carne de cordeiro.

O Rio Grande do Sul já teve o maior rebanho de ovinos do país, mas hoje ocupa a terceira posição, atrás de Pernambuco e Bahia. Nas décadas de 1970 e 1980, a atividade era puxada pela produção de lã. Na época, a quantidade chegou na casa de 13 milhões de animais.

Com o advento da lã sintética, o cenário mudou. Atualmente, a carne passou a ser o principal foco da produção. O rebanho gaúcho declarado, conforme a Radiografia da Agropecuária Gaúcha, é de 2,53 milhões de ovinos.

A valorização promete incentivar a atividade, que tem um perfil diferente. Tem ficado mais intensiva, com a migração de produtores de outras proteínas e crescendo na integração lavoura-pecuária.

— O que está acontecendo agora (com a ovinocultura): está sendo novamente vista como uma boa fonte de renda para o produtor — completa Edemundo Gressler, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos (Arco).