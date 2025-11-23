O que a inédita AgriZone do Brasil deixa de legado para as próximas conferências do clima

Espaço montado em parceria com a Embrapa permitia conhecer a jornada da produção Rodrigo Lopes / Agência RBS

O modelo inédito apresentado pelo Brasil da AgriZone, um espaço físico para o agro durante a realização da COP30, deixará algumas marcas consideradas importantes pelo setor. A ideia, inclusive, atraiu a atenção de representantes de outros países, incluindo a Turquia, sede do debate do próximo encontro. A área não faz parte dos espaços oficiais da conferência, mas estava acessível a quem quisesse conhecê-la.

E apresentava duas perspectivas de participação: uma para quem quisesse trilhar (e conhecer) os caminhos da produção. Outra, para debates técnicos e apresentações de pesquisas e iniciativas desenvolvidas com a temática das mudanças climáticas.

– Foi uma sacada importante, que mostra que o setor quer se integrar a essa pauta. A agricultura se coloca como um produto das mudanças climáticas, mas também como uma solução – avalia Marjorie Kauffmann, secretária do Meio Ambiente do Estado.

Domingos Velho Lopes, vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado (Farsul) destaca também a completude da agricultura com o meio ambiente como um dos legados que ficam dos debates deste ano:

– E a necessidade de termos os dados do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) com métricas das emissões da agricultura tropical.

A observação refere-se ao pedido para que sejam ratificadas métricas e metodologias de emissões da agricultura tropical. Os modelos atuais usam como referência locais de clima temperado, que têm uma realidade produtiva (e efeitos) diferentes.





Espaço aberto

Presente na programação oficial da COP por meio de paineis e debates na Blue Zone, o agro teve pela primeira vez, em Belém do Pará, um espaço exclusivo, a Agrizone, montada em parceria com a Embrapa.





Para o vice-presidente vice-presidente da CNA, Muni Lourenço, o desafio será manter “os debates em torno de ações para a agricultura na agenda climática, que ganharam força na COP 30”.