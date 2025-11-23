O que a inédita AgriZone do Brasil deixa de legado para as próximas conferências do clima

O modelo inédito apresentado pelo Brasil da AgriZone, um espaço físico para o agro durante a realização da COP30, deixará algumas marcas consideradas importantes pelo setor. A ideia, inclusive, atraiu a atenção de representantes de outros países, incluindo a Turquia, sede do debate do próximo encontro. A área não faz parte dos espaços oficiais da conferência, mas estava acessível a quem quisesse conhecê-la.
E apresentava duas perspectivas de participação: uma para quem quisesse trilhar (e conhecer) os caminhos da produção. Outra, para debates técnicos e apresentações de pesquisas e iniciativas desenvolvidas com a temática das mudanças climáticas.
– Foi uma sacada importante, que mostra que o setor quer se integrar a essa pauta. A agricultura se coloca como um produto das mudanças climáticas, mas também como uma solução – avalia Marjorie Kauffmann, secretária do Meio Ambiente do Estado.
Domingos Velho Lopes, vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado (Farsul) destaca também a completude da agricultura com o meio ambiente como um dos legados que ficam dos debates deste ano:
– E a necessidade de termos os dados do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) com métricas das emissões da agricultura tropical.
A observação refere-se ao pedido para que sejam ratificadas métricas e metodologias de emissões da agricultura tropical. Os modelos atuais usam como referência locais de clima temperado, que têm uma realidade produtiva (e efeitos) diferentes.
Espaço aberto
- Presente na programação oficial da COP por meio de paineis e debates na Blue Zone, o agro teve pela primeira vez, em Belém do Pará, um espaço exclusivo, a Agrizone, montada em parceria com a Embrapa.
- Para o vice-presidente vice-presidente da CNA, Muni Lourenço, o desafio será manter “os debates em torno de ações para a agricultura na agenda climática, que ganharam força na COP 30”.