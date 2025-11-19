Novo frigorífico de cooperativa no RS abre caminho para mercados do Oriente Médio

A unidade passa a ter capacidade para abater 10 mil aves por hora. Aurora Coop / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Foi inaugurado nesta terça-feira (18) o novo frigorífico da Cooperativa Central Aurora Alimentos (Aurora Coop), em Tapejara, no norte do Estado. O investimento de R$ 210 milhões marca uma virada estratégica do negócio: a unidade, antes focada no mercado interno, passa a mirar o disputado mercado internacional do frango griller — uma ave menor, de abate precoce, com apenas 28 dias.

Depois de suspender as atividades em agosto de 2023 para uma ampla reestruturação, a planta ressurge com fôlego renovado: capacidade de abate ampliada em 80% e operação sob o rígido controle do Serviço de Inspeção Federal (SIF). A certificação halal, já garantida, abre as portas para clientes exigentes do Oriente Médio e do Norte da África. Segundo a cooperativa, países como Emirados Árabes Unidos, Iraque, Omã, Kuwait e Líbia estão entre os principais compradores desse tipo de produto.

Mercados emergentes da África — como Gâmbia, Mauritânia e República Democrática do Congo — também entram no radar como alternativas estratégicas em momentos de instabilidade no comércio global.

Com a modernização, a unidade passa a ter capacidade para abater 10 mil aves por hora, aproximadamente 76 mil por dia. A operação inicia com um turno, mas a projeção é ampliar para dois turnos em 2027, dobrando o volume para 152 mil aves diárias.

O impacto no caixa também é significativo: o faturamento anual da planta deve alcançar R$ 238 milhões, contribuindo com cerca de 1% para o faturamento global da Aurora Coop.

Além do impulso econômico, serão 520 empregos diretos neste primeiro momento, com potencial para chegar a 980 quando o segundo turno entrar em operação — um reforço importante para toda a cadeia produtiva da região.