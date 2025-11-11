Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Ajuda para quem precisa
Notícia

Natal solidário: campanha do cavalo crioulo arrecada brinquedos e, em troca, dá figurinhas

Doações podem ser feitas até o dia 15 de novembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS