Natal solidário: campanha do cavalo crioulo arrecada brinquedos e, em troca, dá figurinhas

Álbum do Cavalo Crioulo foi lançado na Expointer 2025. ABCCC / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) mostra, mais uma vez, que o campo pode ir além das pistas e dos pódios. Na edição do Freio Jovem deste ano, que se estende até sábado (15), a entidade se transforma em ponto de arrecadação de brinquedos para crianças em vulnerabilidade social.

Até essa data, quem passar pelo Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, poderá participar da campanha. A doação deve ser entregue no escritório da ABCCC, junto ao Boulevard do Cavalo Crioulo, das 8h às 17h30min.

E tem um incentivo a mais para quem gosta da raça e das tradições: a cada brinquedo doado, o participante ganha três pacotes de figurinhas do álbum do Cavalo Crioulo, lançado na Expointer 2025.

Além da campanha solidária, a ABCCC preparou uma programação especial para os pequenos durante as provas do Freio Jovem, com brincadeiras, oficinas de pintura, distribuição de doces e brinquedos infláveis. A iniciativa busca aproximar novas gerações do ambiente do cavalo.