Mais de 90% da soja cresce sem desmatamento na Amazônia Legal e no Cerrado, aponta estudo

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Em meio aos rescaldos da COP30, um levantamento inédito da Serasa Experian reforça a imagem de sustentabilidade que o agronegócio brasileiro buscou apresentar na conferência climática da ONU, encerrada na última semana em Belém, no Pará. O estudo aponta que 90,7% das áreas de soja monitoradas na Amazônia Legal e no Cerrado estão em conformidade socioambiental, ou seja, não apresentam sobreposição com desmatamentos recentes.

Com base em mais de 111 mil registros do Cadastro Ambiental Rural (CAR), a análise avaliou 74 milhões de hectares — uma área maior que todo o território do Chile, para efeito de comparação.

Para Marcelo Pimenta, head de agronegócio da Serasa Experian, os dados confirmam que a expansão da soja brasileira tem ocorrido de forma sustentável:

— A maior parte dessa produção cresce em áreas já consolidadas, sem pressionar novos territórios ou provocar desmatamento.

Jeysa Meneses, gerente de soluções agro da Serasa Experian, acrescenta:

— O resultado reforça que, hoje, a produção na Amazônia Legal está concentrada em áreas já abertas.

Na Amazônia Legal, 90,84% das áreas de soja estão em conformidade ambiental após 2019. No Cerrado, a expansão sustentável também predomina, com 88,6% de conformidade.

O levantamento utilizou o Smart ESG, solução da datatech que monitora diariamente propriedades rurais por meio do cruzamento de dados públicos, informações proprietárias e imagens de satélite. A análise também considerou dados do PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). As regiões avaliadas foram a Amazônia Legal e o Cerrado, com data de corte em 31 de julho de 2019 para identificar possíveis novas aberturas de área.