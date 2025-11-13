Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Entre xícaras e diplomacia
Luz no fim do túnel para o café brasileiro? EUA sinalizam possível retirada de tarifas

Anúncio de Donald Trump é visto pelo setor como uma oportunidade para retomada do diálogo entre os dois governos

Carolina Pastl

