Leilão de Natal que já vendeu “até o bigode do Guri de Uruguaiana” volta com nova edição

Iniciativa é capitaneada pelo leiloeiro Fábio Crespo, presidente do Sindicato dos Leiloeiros Rurais e Empresas de Leilão Rural do RS. Judy Wroblewski / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Pecuaristas, empresários e comunicadores voltam a se reunir, nesta semana, em uma daquelas mobilizações que lembram que o campo também sabe produzir afeto. Começa a coleta de doações para mais uma edição do Leilão Mãos Dadas, iniciativa capitaneada pelo leiloeiro Fábio Crespo, presidente do Sindicato dos Leiloeiros Rurais e Empresas de Leilão Rural do RS (Sindiler).

O primeiro passo é a inscrição dos lotes doados — que podem ser doses de sêmen, animais, produtos, serviços e até itens gastronômicos. E, se alguém duvidar da ousadia da turma, Crespo garante:

— No ano passado, vendemos até o bigode do Guri de Uruguaiana.

Tudo o que entrar agora vai à pista no dia 16 de dezembro, em transmissão pelo Lance Rural, Programa Cavalos e Parceria TV. A renda será totalmente revertida para a compra de brinquedos destinados a crianças de comunidades carentes do Rio Grande do Sul. Como manda a tradição, a entrega será feita na véspera de Natal, com carros lotados de presentes e emoção.

Além dos lances no remate, quem quiser apoiar pode contribuir via Pix (maosdadas@parcerialeiloes.com.br). Neste ano, a campanha também ganha reforço com a venda de camisetas personalizadas.

— Compramos os brinquedos, enchemos os carros e entregamos às crianças. Esse trabalho corpo a corpo nos mostra que estamos no caminho certo, e que cada um de nós, mesmo com pouco, pode fazer muito — diz Crespo.

A edição de 2025 ganha ainda um novo padrinho: o comunicador Pedro Ernesto Denardin, que se junta ao pecuarista e cardiologista Lucas Krieger e ao consultor Luis Felipe Cassol, diretor da Solução Genética. O trio atua como curador das doações, garantindo que a oferta seja variada, inclusiva e acessível.