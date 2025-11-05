Lavoura de carne? Entenda o que é o sistema de produção que estará em pauta no Universo Pecuária

O Universo Pecuária é realizado no parque do Sindicato Rural de Lavras do Sul. Nestor Tipa Júnior / Agroeffective/ Divulgação

Referência nacional na produção agropecuária, o Rio Grande do Sul quer fazer brotar com força a sua "lavoura de carne". A expressão refere-se ao conceito de pecuária intensiva, com a aplicação de princípios da agricultura de precisão, para melhora dos índices. Tema que ganhará destaque nos debates do Universo Pecuária, que começa nesta quarta-feira (5) e vai até sábado (8), em Lavras do Sul.

— Se todos os índices melhorarem um pouco, o resultado é muito mais dinheiro na economia — observa Davi Teixeira, diretor-geral do Universo Pecuária.

Está em construção, no Estado, um programa que busque justamente inserir a pecuária nos modelos de produção. A proposta vem sendo debatida a partir de um protocolo de intenções firmado por 20 entidades na Expointer. Teixeira explica que já foram realizadas agendas técnicas, e a ideia é apresentar um cronograma dos próximos passos. Capitaneado pela Secretaria Estadual de Agricultura, o projeto é definido como sendo de "governança plural".

— É para que a pecuária mude de patamar — reforça o diretor-geral do Universo Pecuária.

Ao trabalhar de forma sistemática a atividade, também é possível agregá-la como solução à crise climática. Pastagens de melhor qualidade, por exemplo, viabilizam um maior sequestro de carbono.

Aliás, a sustentabilidade é outro tema que marca os debates do Universo Pecuária. Neste ano, uma das novidades do evento será a Arena da Carne, montada dentro da Via Gastronômica.