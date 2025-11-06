Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Alerta no campo
La Niña 2025: o que esperar do fenômeno para esta safra de verão no RS

Prognóstico climático para os próximos três meses foi divulgado nesta quinta-feira (6), na sede do Ministério da Agricultura, em Porto Alegre

Carolina Pastl

