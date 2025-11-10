Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Proteína premium
Já ouviu falar em concurso de carcaça? Saiba o que é e por que importa à produção de carne

Diretor do Programa Carne Angus Certificada, Wilson Brochmann falou sobre o assunto em entrevista ao Campo e Lavoura da Gaúcha 

