Granizo atinge em cheio lavouras e pomares no Interior: "A perda foi severa", diz técnico da Emater

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Uma forte chuva de granizo atingiu municípios do interior do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (4) e, no campo, provocou estragos em lavouras de trigo, milho e pomares. A queda de pedras de gelo, conforme produtores, durou vários minutos e deixou prejuízos significativos.

— A perda foi de produtores, ou seja, não deve impactar a safra. Mas foi severa — avaliou também Alencar Rugeri, assistente técnico em culturas da Emater.

A região Norte, em municípios como Palmeira das Missões e Sarandi, conforme Rugeri, foi a principal afetada. A maior parte, pequenos agricultores. E o principal problema, o dano mecânico, continua o técnico:

— Quebrou o trigo que estava esperando ser colhido, derrubou os grãos. Na fruticultura também, em período de frutificação, o dano é irreversível. Derruba tudo.