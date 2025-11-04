Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Mau tempo
Granizo atinge em cheio lavouras e pomares no Interior: "A perda foi severa", diz técnico da Emater

Impacto não deve afetar a safra, mas prejudicou diretamente produtores do Norte em cutluras como trigo, milho e frutas

Carolina Pastl

