Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Entre bananas, maçãs e quilômetros
Frutas na linha de chegada: corrida da Noite dos Museus ganha reforço com parceria da Ceasa

Ações do tipo ocorrem desde o ano passado e buscam divulgar a instituição

Carolina Pastl

