Frutas na linha de chegada: corrida da Noite dos Museus ganha reforço com parceria da Ceasa

A Ceasa também participou fornecendo frutas na Maratona de Porto Alegre deste ano.

A Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS) vai entrar em cena na Noite dos Museus deste sábado (29) de um jeito diferente: abastecendo os corredores da Noite Run com 4 mil frutas frescas — 3 mil bananas e 1 mil maçãs. Com percursos de 4 km e 8 km, a prova integra a programação do evento cultural na capital gaúcha.

Já a iniciativa faz parte de uma estratégia que vem ganhando força dentro da instituição, conta Carlos Siegle, presidente do complexo:

— Nosso objetivo, além de vincular a marca Ceasa a eventos que promovem a alimentação saudável e cuidados com a saúde, é também ter acesso ao cadastro das equipes de corrida.

Afinal, recentemente, a instituição lançou um e-commerce para venda de hortifrúti, carnes e até embalagens: o Ceasa Conecta.

Em troca do fornecimento de frutas, a marca Ceasa ganhará visibilidade em diferentes pontos da corrida, incluindo as redes sociais oficiais, windbanners, backdrops na área de premiação, na entrega de medalhas e em outros espaços de circulação.

O presidente da Ceasa, aliás, não vai ficar apenas na coordenação: vestirá, literalmente, a camisa da instituição.

— Nessa vou correr 4 km. Mas já corri os 10 km da Maratona de Porto Alegre — comenta, bem-humorado.

As frutas destinadas à Noite dos Museus são adquiridas por meio de tomada de preços entre permissionários e produtores que atuam no próprio complexo. Para esta edição, o custo total será de R$ 4 mil.