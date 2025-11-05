Período é de floração e frutificação dos parreirais no Estado. Viviane Zanella / Embrapa/ Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O clima tem jogado a favor da próxima safra de uvas no Rio Grande do Sul. O inverno frio e a primavera com calor na medida certa elevaram a expectativa de produção do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS), que prevê uma colheita de cerca de 800 milhões de quilos de uva — um aumento de 50 milhões em relação ao ciclo anterior.

— Estamos em novembro e, até agora, nada prejudicou a safra — justifica a projeção Luciano Rebellato, presidente do Consevitis-RS.

Para os meses que seguem até a colheita, a previsão também promete colaborar, continua o dirigente:

— Temos previsão de chuva abaixo da média nos próximos meses, o que, para a viticultura, é bom. Fungos não se desenvolvem sem umidade. Mas, claro, é uma previsão.

Embora ainda sem dados oficiais, estima-se que a safra de 2024/25 tenha resultado em 750 milhões de quilos de uva.