Feira da Agricultura Familiar em Porto Alegre, tarifaço nas exportações do agro e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

A 3ª edição da Feira da Agricultura Familiar em Porto Alegre e o efeito (e o drible) do tarifaço nas exportações do agronegócio foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (2), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- A 3ª edição da Feira da Agricultura Familiar em Porto Alegre começa nesta segunda-feira (3), no Largo Glênio Peres. Sobre o evento, falou Eugênio Zanetti, vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag/RS), que organiza a iniciativa.
- O impacto da taxação americana sobre os produtos brasileiros aparece com força nos números de exportações, e a regra não é exceção no caso das vendas do agronegócio do Rio Grande do Sul. Sobre o efeito da medida norte-americana e o drible nas vendas gaúchas, falou Renan Hein dos Santos, assessor de Relações Internacionais da Federação da Agricultura do Estado (Farsul).