Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Sabor especial
Feira da Agricultura Familiar começa nesta segunda no centro de Porto Alegre

Organizado pela Fetag-RS, espaço montado no Largo Glênio Peres, no Centro, terá cem empreendimentos; entrada é gratuita

