Feira da Agricultura Familiar começa nesta segunda no centro de Porto Alegre

Feira traz agroindústrias de 60 municípios e funcionará dos 8h às 19h. Ketruin Jardela / Fetag-RS

A 3ª edição da Feira da Agricultura Familiar (Agrifam) começa nesta segunda-feira (3), no centro de Porto Alegre, trazendo bem mais do que as delícias que estarão à venda até o próximo sábado, dia 8. Cada produto colocado na vitrine carrega um pouco de história, tradição, inovação, renovação e resiliência. Neste ano, serão cem empreendimentos, seis a mais do que em 2024, de 60 municípios.

Outra grandeza vem do fato de que 70 desses espaços têm jovens e mulheres à frente.

— É a questão aí da juventude rural, da sucessão do campo, a independência financeira, às vezes, das mulheres. Então, é um trabalho muito bacana — enfatiza Eugênio Zanetti, vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-RS).

A entidade é a organizadora da feira, em parceria com a Emater, a Secretaria do Desenvolvimento Rural e com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, da Prefeitura, da Universidade Federal da Fronteira Sul e do Alimento no Prato.

— É uma grande vitrine para os produtos. Não é só o que se vende durante os dias da feira. Tem muitos empreendimentos, mercados que procuram os expositores para futuras vendas – acrescenta Zanetti, sobre a importância do evento.

Serviço

3ª Agrifam

Quando: de segunda-feira (3) até sábado (8)

de segunda-feira (3) até sábado (8) Onde: Largo Glênio Peres, no centro de Porto Alegre

Largo Glênio Peres, no centro de Porto Alegre Horários: das 8h às 19h, com entrada gratuita

das 8h às 19h, com entrada gratuita Entre os produtos à venda, algumas novidades que fizeram sucesso na Expointer como o salame com pinhão e o queijo com butiá. Há espaço para artesanato e flores também.