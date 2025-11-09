Feira da Agricultura Familiar bate recorde em negócios e transforma Porto Alegre em vitrine do campo

Espaço contou, neste ano, com cem agroindústrias familiares de 60 municípios diferentes. Duda Fortes / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Por seis dias, o Largo Glênio Peres cheirou a flores, mel recém-colhido e queijo artesanal. Entre as cem bancas e o vai e vem de quem passava, a 3ª edição da Feira da Agricultura Familiar (Agrifam) transformou o centro de Porto Alegre em uma verdadeira vitrine da produção do campo gaúcho.

Encerrada no sábado (8), a feira movimentou R$ 2,2 milhões em negócios, um crescimento de 30% em relação ao ano passado. O maior saldo, no entanto, não se mediu em cifras, lembrou Carlos Joel da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-RS):

— A Agrifam é mais do que uma feira: é a celebração da agricultura familiar gaúcha, da dedicação das famílias produtoras e da força de quem trabalha com amor e perseverança

A feira deste ano foi resultado de uma rede de mãos estendidas: da Fetag-RS, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, da Emater e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.