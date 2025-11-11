Exportações de carne suína do RS crescem mais do que as brasileiras

Filipinas têm desempenhado um papel importante nos resultados. ABPA / Divulgação

O Brasil promete fechar o ano com uma nova marca nas exportações de carne suína. E o Rio Grande do Sul, também, com um crescimento que, no acumulado até outubro, é percentualmente superior ao do país. Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) mostram que nos primeiros 10 meses de 2025, os embarques brasileiros da proteína somaram 1,266 milhão de toneladas, aumento de 12,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em receita, os US$ 3,046 bilhões representam expansão de 22,7%.

No caso do Rio Grande do Sul, a quantidade embarcada foi 21,34% maior, e o faturamento, 31,34% em igual comparação.

No caso do produto gaúcho, tem contribuído para esse resultado a participação das Filipinas, que seguem com o apetite em alta, e de mercados como o do Chile, do Vietnã, de Cingapura, de Hong Kong e da China.

Sobre os números dos embarques brasileiros, o presidente da ABPA, Ricardo Santin, avaliou:

— Temos visto um forte incremento da capilaridade das exportações de carne suína, com importantes mercados mundiais ganhando mais representatividade dentre os destinos dos embarques brasileiros, como é o caso do Japão e do México.