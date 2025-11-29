"Está tudo pronto, falta só ganhar escala", diz empresário gaúcho sobre biocombustíveis

Luiz Osório Dumoncel é presidente do Conselho de Administração da 3tentos. 3tentos / Divulgação

O 3º Congresso Cerealista Brasileiro, que se encerrou nesta sexta-feira (28), no município de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, foi marcado por discussões deste setor que tem papel importante no recebimento e na industrialização da safra. Entre os assuntos, Luiz Osório Dumoncel, que é presidente do Conselho de Administração da 3tentos e participou do evento, falou ao Campo e Lavoura, da Rádio Gaúcha, sobre biocombustíveis como uma aposta consolidada. Confira trechos da entrevista abaixo.

Você usou a frase de que biocombustível "não é modinha". Como assim?

Não é uma modinha porque, em 2025, estamos fazendo 50 anos do Proálcool (Programa Nacional do Álcool). Tudo na vida precisamos pensar no presente e, principalmente, no futuro, olhando a nossa história, os tombos que levamos, as conquistas e os aprendizados. Houve toda uma evolução e estamos agora com a possibilidade de chegar a B20, ou seja, 20% de todo o diesel consumido no Brasil ser biodiesel, e E30, toda a gasolina consumida ter 30% de etanol. Não é e não pode ser considerado uma modinha. É um movimento consistente em direção a uma matriz cada vez mais diversificada.

Você falou em B20 e E30. Hoje estamos no B15. Quais entraves existem para chegar a esse potencial máximo?

São os testes que estamos fazendo junto com as indústrias de caminhões, de motores, o setor automobilístico como um todo, para que tenhamos segurança. Vemos hoje centenas de caminhões no Brasil podendo rodar 100% a biodiesel. O que precisamos é ter uma relação de custo-benefício, de eficiência na produção, e passa por toda a cadeia, desde a pesquisa, passando pelo principal elo que é o produtor rural, que coloca a matéria-prima nas indústrias, e as indústrias, fazendo um trabalho conectado com o que já estamos prontos. No Brasil, é plug and play, está tudo pronto. Mas mesmo assim tem muita melhoria para ser feita, inclusive, de fiscalizações, em razão de adulterações que tanto preocupam.

Temos, então, a estrutura e o Brasil está pronto para ganhar escala no momento em que a demanda chegar?

Totalmente. E também já estamos aptos a pensar em mercados mundiais. O Japão já usa 10%, já tem o E10, mas ele vai querer o E20, o E30, o E40 e não terá condições de produzir. Mas o Brasil tem. Seremos competitivos.

Há um sentimento de frustração em relação à COP30 no sentido de mudanças de matriz energética?

Acho que houve uma evolução de entendimentos, porque isso mexe com a vida de todas as pessoas, em todo o país e em todo o planeta. Não é em uma canetada, não é mesmo em uma conferência, como foi a COP30, não é em fóruns que vai se decidir isso, e sim em vários fóruns, em várias negociações. Existem interesses comerciais, mas tenho convicção que o bom senso se sobrepõe. Obviamente temos que trabalhar com conhecimento, com tecnologia, com informação e com o maior potencial que o Brasil tem, que é a agricultura.

Pois é. O Brasil teria muito a ganhar em uma eventual decisão de reduzir ou substituir os combustíveis fósseis.

Tem tudo para ganhar. Mas essas decisões vêm acontecendo, como falei. É mais assim a torcida de que realmente o Estado brasileiro tenha visões cada vez mais de longo prazo. É um discurso batido, mas precisa continuar sendo falado, que é a previsibilidade. Hoje sabemos que, para chegar a B20, vamos deixar de fazer o processamento de 60 milhões de toneladas de soja para fazer 70 milhões de toneladas de soja. Precisaremos de mais 10 milhões de toneladas de soja. E nós já temos a capacidade estática no Brasil para fazer esse crush. Precisamos ainda fazer algumas usinas. Mas como o crescimento está se dando 1% ao ano, o empresário vai continuar fazendo isso. A indústria automobilística vai continuar acompanhando a evolução desse biocombustível e desses motores.

Sobre o processamento de canola pela 3tentos: como está esse processo e de que forma a demanda da indústria pode incentivar a produção de inverno?

Isso vai dar para o produtor gaúcho uma opção irreversível. A canola é uma cultura que tem o dobro de óleo em relação à soja. Ou seja, as nossas decisões serão muito mais fáceis, porque teremos mais alternativas. E essa alternativa, para o produtor gaúcho especialmente, de fazer uma safra de verão de milho e soja e ter condição de fazer uma safra de canola, de trigo, de triticale, de aveia, vai dar o movimento da segunda safra que tanto precisamos. Porque sabemos que não temos condições de substituir toda a área de milho e soja do verão por trigo. Teríamos uma sobreoferta no Estado e não teríamos mercado externo para colocar esse produto de forma competitiva.