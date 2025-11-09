Enólogo do ano, fazenda 11 vezes campeã em qualidade de carcaça e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

O enólogo do ano de 2025 e a fazenda 11 vezes campeã em qualidade de carcaça foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (9), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- Fábio Góes é o primeiro profissional de fora do Rio Grande do Sul a ser reconhecido pela Associação Brasileira de Enologia (ABE) como enólogo do ano. Ao programa, falou sobre essa conquista.
- Pecuarista e atual diretor do Programa Angus de Carne Certificada, Wilson Brochmann também participou do episódio. Ele explicou como a propriedade venceu 11 vezes concurso que premia qualidade da carcaça.