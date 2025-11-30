Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Pela primeira vez
Notícia

Embrapa recebe autorização para plantar cannabis no Brasil; veja o que motivou a decisão

Anvisa autorizou nos últimos dias o cultivo controlado da planta para fins de pesquisa pela instituição brasileira

Carolina Pastl

