Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

2025/2026
Notícia

Em meio à crise do arroz, Conab reajusta rota e reduz expectativa da próxima safra no RS

No 2º levantamento do ciclo 2025/2026, a instituição reduziu em 2% a área prevista que está sendo plantada no Estado

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS