Efeitos da retirada do tarifaço, a população negra no meio rural e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

O impacto da retirada do tarifaço na exportação de carne bovina gaúcha e os desafios enfrentados pela população negra no meio rural foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (23), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- Os efeitos da retirada da tarifa de 40% sobre a exportação de carne bovina gaúcha foi um dos assuntos deste episódio. Coordenador do Nespro/UFRGS, o professor Júlio Barcellos projetou o que esperar daqui para frente.
- Na semana marcada pelo Dia da Consciência Negra (20), o programa também convidou a coordenadora estadual das ações da Emater com os Povos Tradicionais Quilombolas do RS, Regina Miranda, para dar um retrato atual da população negra no meio rural — e seus desafios.