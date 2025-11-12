Efeito do tarifaço dos EUA atingiu em cheio a exportação de ovos do Brasil em outubro 

EUA tiveram um período de "trégua" de casos de influenza aviária. Angela Friedemann / stock.adobe.com

O efeito do tarifaço dos Estados Unidos sobre as exportações de ovos do Brasil apareceu de forma drástica nos resultados do mês de outubro. Os americanos, que desde fevereiro vinham ponteando a liderança como destino, compraram apenas 41 toneladas, volume 83% menor do que o em igual mês de 2024, apontam dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Com isso, passou da primeira para oitava posição entre os principais destinos, com o Chile assumindo a primeira colocação. Presidente da ABPA, Ricardo Santin avalia:

— É o efeito do tarifaço mesmo. Foi brusca a queda, não pararam totalmente, mas diminuíram muito.

Talvez tenha pesado nesse resultado também o fato de os americanos registrarem um período de 60 dias sem casos de influenza. A trégua no problema que afetou a produção local de ovos, no entanto, terminou, com o retorno de novos focos.

O problema de oferta da proteína fez os americanos abrirem, em fevereiro deste ano, o seu mercado para o ovo — até então, entrava apenas como ingrediente para a comida pet. E isso fez com que os aumentos da exportação brasileira para os EUA fossem exponenciais.

No acumulado do ano, o volume destinado aos americanos cresceu 1.1219%, e a receita, 1516%.