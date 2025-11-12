Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Queda drástica
Efeito do tarifaço dos EUA atingiu em cheio a exportação de ovos do Brasil em outubro 

País que até então vinha na liderança como principal destino da proteína caiu para o oitavo lugar

