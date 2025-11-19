"É um Uruguai a mais dentro do país", compara dirigente sobre alta na produção de leite do Brasil

Importação de leite em pó somada a maior oferta tem derrubado os preços Lumos sp / stock.adobe.com

Para dar conta da grandeza da produção brasileira de leite, que deve fechar o ano 7% maior, é preciso escancarar as portas do mercado externo. A avaliação vem dos integrantes da Aliança Láctea Sul Brasileira, que esteve reunida nesta terça-feira (18) e tratou do cenário atual do setor, de preços em queda.

— Discutimos bastante isso, porque é um momento muito ruim — pondera Rodrigo Rizzo, assessor da Presidência da Federação da Agricultura do RS (Farsul) e coordenador da Aliança Láctea Sul Brasileira.

A entidade, composta por representantes de governo, de produtores e indústrias de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, tem a exportação na lista do plano estratégico. O grande empecilho para as vendas externas, argumenta Rizzo, é a falta de competitividade de preço do produto brasileiro, que chega a ter o valor da tonelada entre US$ 400 e US$ 1 mil mais caro do que outros países. O custo Brasil é apontado como um dos entraves, e a ociosidade das indústrias, que também eleva as despesas, outro.

Uma das propostas, que deve ser debatida no encontro do Codesul, no dia 15 de dezembro, é da criação de linhas de financiamento voltadas à indústria, ou um incentivo incentivo tributário que ajude a dar maior competitividade a essas empresas, habilitando-as ao mercado externo.

— Esses Estados (do Sul) produzem muito mais leite do que consomem. A única solução é tirar o leite daqui — pontua o presidente da aliança.

Marcos Tang, presidente da Associação de Criadores de Gado Holandês (Gadolando) cita que 60% do leite produzido no RS é excedente, e precisa "sair do Estado".

— Tivemos quase 12% aumento de produção no RS. No Brasil, em torno de 7%. Estamos falando de um incremento de 2,5 bilhões de litros. É um Uruguai a mais dentro do país — compara Darlan Palharini, secretário-executivo do Sindilat-RS e coordenador do Conseleite.

Há ainda o volume de importação, que faz crescer a oferta em uma proporção que a demanda não acompanha no Brasil. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) protocolou, em agosto do ano passado, uma investigação antidumping contra o leite da Argentina e do Uruguai. O argumento é de que estariam praticando preços inferiores aos do mercado brasileiro, com custos diluídos por subsídios.