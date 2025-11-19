Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Oferta ampliada, preço em queda
"É um Uruguai a mais dentro do país", compara dirigente sobre alta na produção de leite do Brasil

Incremento equivale ao volume total do país vizinho; abertura de mercados para os lácteos brasileiros é considerada essencial  

Gisele Loeblein

