Do salame colonial à cucacake: o que te espera na 3ª Feira da Agricultura Familiar em Porto Alegre

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
A 3ª edição da Feira da Agricultura Familiar (Agrifam) começou nesta segunda-feira (3), no centro de Porto Alegre. Na vitrine das cem agroindústrias participantes, há produtos tradicionais, como salame, queijo colonial e geleias, mas também novidades, como cucacake (cuca no formato de cupcake), queijo recheado com salame e patê de parmesão e nozes. Confira todo o "cardápio" do espaço, que fica no Largo Glênio Peres até o próximo sábado (8), no vídeo abaixo.
Serviço
3ª Agrifam
- Quando: de segunda-feira (3) até sábado (8)
- Onde: Largo Glênio Peres, no centro de Porto Alegre
- Horários: das 8h às 19h, com entrada gratuita
- Entre os produtos à venda, algumas novidades que fizeram sucesso na Expointer como o salame com pinhão e o queijo com butiá. Há espaço para artesanato e flores também.