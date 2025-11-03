Do salame colonial à cucacake: o que te espera na 3ª Feira da Agricultura Familiar em Porto Alegre

A 3ª edição da Feira da Agricultura Familiar (Agrifam) começou nesta segunda-feira (3), no centro de Porto Alegre. Na vitrine das cem agroindústrias participantes, há produtos tradicionais, como salame, queijo colonial e geleias, mas também novidades, como cucacake (cuca no formato de cupcake), queijo recheado com salame e patê de parmesão e nozes. Confira todo o "cardápio" do espaço, que fica no Largo Glênio Peres até o próximo sábado (8), no vídeo abaixo.