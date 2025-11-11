Do campo ao prato: a marca que fica do Universo Pecuária deste ano

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
A 3ª edição do Universo Pecuária, encerrada no último sábado (8), em Lavras do Sul, deixou uma marca clara: a da valorização da carne. Entre as novidades, o destaque foi a “caracterização” da proteína, apresentada à mesa pela Arena da Carne, restaurante conceito inaugurado nesta edição.
Segundo a diretora-executiva da feira, Marcela Santana, o conceito vai muito além de critérios simples de qualidade:
— Não se trata apenas de dizer que uma carne melhor é mais macia ou com mais gordura. Queremos ensinar ao consumidor a riqueza dos produtos e mostrar as diferentes características de cada linha, de cada marca.
Para ela, essa abordagem é essencial para o mercado:
— Só assim conseguiremos entregar a oferta ao consumidor certo, valorizando, ao mesmo tempo, os produtos especiais.
A ideia de caracterização da carne reflete uma tendência crescente: o consumidor moderno busca informação e experiência, não apenas sabor. E o Universo Pecuária mostrou que o setor está atento, trabalhando para unir qualidade, conhecimento e valorização econômica, do campo à mesa.