Derrubada parcial da tarifa do café complica a competitividade do grão nos EUA (e não alivia o preço)

Sxc / Divulgação

Para quem apostava que o tarifaço dos Estados Unidos sobre o café brasileiro pudesse resultar em redução de preços no mercado nacional, o gosto da realidade tem sido amargo. E a recente retirada da taxa de reciprocidade, de 10%, adiciona um ingrediente nada desejável: o do efeito rebote.

Pavel Cardoso, presidente da Associação Brasileira da Indústria da Café (Abic), explica que, na semana passada, diante da expectativa de derrubada da taxa adicional ao café do Brasil (os 40%), houve um recuo nos valores do grão (com cotação na Bolsa de Nova York). Tão logo a ordem executiva foi assinada, no dia 14, eliminando apenas a tarifa recíproca, o que se viu foi o contrário.

— Essa situação traz adicionais volatilidades. Estamos hoje (Brasil) com uma situação mais complexa, porque nossos principais competidores estão agora com tarifas zeradas — explica Pavel.

Ou seja, a retirada parcial da tarifa reduziu a competitividade do café brasileiro no mercado americano. É o que aponta, também, análise do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Eslq/USP, divulgada nesta quarta-feira (19).

— Se olharmos os concorrentes praticamente sem tarifa, e nós com essa extra de 40%, isso traz uma grande preocupação em termos de competitividade do produto brasileiro — reforça Renato Garcia, pesquisador do mercado de café do Cepea.

Os americanos são os maiores consumidores mundial do produto, e um terço desse mercado era abastecido pelo café brasileiro, aponta a Abic. Das exportações brasileiras, 16% tinham os EUA como destino. É claro que com a taxação extra para o Brasil há um rearranjo dos embarques — em outubro, por exemplo, a Alemanha se tornou o principal destino do grão do Brasil.

— O fato de os EUA não comprarem (nos mesmos volumes) tem efeito rebote. Eles buscam em países que não têm esse volume e, ao pagarem mais...Esse desarranjo da cadeia dos suprimentos faz o preço aumentar — explica Cardoso.

O dirigente reforça que "o setor permanece unido, com senso de urgência e mobilização, de colocar o café como prioridade".

Em tempo: para mexer de fato nos ponteiros do preço do café é preciso esperar safras melhores. O pesquisador do Cepea lembra que o cenário é de "oferta bastante limitada, estoques bastante restritos". Foram cinco safras de baixa na produção do Brasil, e alguns outros países também produziram menos.

— Enquanto não tivermos uma sinalização, principalmente de uma safra boa no Brasil, dificilmente teremos algum reajuste expressivo para baixo, que impactará diretamente para os consumidores — projeta Garcia.