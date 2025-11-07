Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

"Empurrãozinho"
Notícia

Depois do arroz, a vez do trigo: pacote de R$ 67 milhões da Conab tenta frear a queda de preços do cereal

Recurso é para apoiar a comercialização e o escoamento de até 250 mil toneladas do cereal produzidas no Rio Grande do Sul e no Paraná

Carolina Pastl

